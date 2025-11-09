ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДСБ сезира НАТО за "търпимостта" на кабинета към руското влияние и пропаганда

ДСБ в пленарната зала Снимка: Румяна Тонeва

Партия "Демократи за силна България" ще сезира НАТО за "търпимостта" на правителството към руското влияние и пропаганда.

"Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали", се казва в резолюция на партията, приета на заседание на ръководството на ДСБ вчера.

ДСБ няма да подкрепят предложения от правителството бюджет за 2026 г. и настоява за западен оператор, който да откупи рафинерията на "Лукойл" в Бургас. Те ще внесат и декларация в парламента срещу езика на омразата.

ДСБ в пленарната зала

