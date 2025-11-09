Деси Добрева и младите таланти на Русе вдигнаха на крака зала „Арена"

В пълната зала „Арена Русе" Деси Добрева и нейният екип потопиха русенци и гости на града в емоцията на концерт – спектакъла „Гиздава" – част от националното турне на популярната изпълнителка. Присъстващите имаха възможност да видят и изпълненията на близо 400 деца от русенски състави и местни клубове, които бяха бурно аплодирани за своя талант. Концертът се проведе със съдействието на Община Русе.

Турнето „Гиздава" се провежда с благотворителна кауза - всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти - местни клубове, състави и индивидуално на деца в неравностойно положение, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Инициативата има за цел да обедини обществото около идеята за насърчаване на детската креативност и да подпомогне развитието на бъдещите културни и спортни посланици на България. Резултатите от събраните средства ще бъдат обявени след края на турнето, както и нуждите, за които ще бъдат разходвани.

Деси Добрева изпя някои от най-обичаните български народни песни - Йовано, Йованке", „Облаче ле, бяло", „Кой уши байряка", „Пустоно лудо и младо", „Катерино моме", „Лудо младо" и други в аранжиментите, . които реплитат модерното и традиционното звучене. От сцената тя благодари на Община Русе и на кмета Пенчо Милков за подкрепата този концерт да се осъществи. Певицата изказа и своите огромни адмирации към всички, които стоят зад талантливите деца и им помагат по пътя нагоре.

В концерта се включиха „Лудо младо бенд", формация „Гераци", „Tenori d'Amore", Орлин Павлов, както и русенските таланти от СК „Акро", СКА „Локомотив", СК „Настроение", Мажоретен състав „Екстрийм", ФА „Русчуклийче", ДЮФА „Зорница", ФТС „Зора", СКТ „Арт Денс Класик", ТС „Импулс", ТС „Здравец", хор „Дунавски вълни", Народен хор при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" и възпитаници на учебното заведение, ВГ „Щурчета", ВШ „Приста войс", ВШ „Ню Войсис", Квартет „Слънце" и много други. Те пяха и танцуваха повече от 2 часа и вдигнаха публиката на крака, а в края на концерта присъстващите извиха дълго хоро.