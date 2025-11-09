МВР: Изключително лични са причините за изчезването на Стефани

Стефани е споделила пред органите на реда, че през цялото време се е движила във Витоша, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Причините ѝ били "изключително лични". Това обясни началникът на 4. районно управление в столицата комисар Кристиан Тонев.

20-годишната жена се е завърнала в София в добро психическо и физическо състояние.

При отвеждането ѝ снощи в 4. районно управление беше извикан и медицински екип, който да я прегледа. След това Стефани се е прибрала с родителите си вкъщи.

Директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев посочи, че никой не може да каже колко точно е струвала спасителната операция.

"Можем само да извлечем сухата статистика по отношение на това какви средства за използвани за автомобили и за командировачни, които със сигурност не означават нищо кой знае какво", отбеляза той.

"Точна стойност никога не може да се каже, а и ние никога не сме искали да възстановим 100% от разходите, които правим", коментира Емил Нешев.

Около 19:30 часа снощи Стефани сама слиза от планината. Открита е в района на Бистрица и Железница във видимо добро състояние, потвърдиха още снощи за bTV от Планинската спасителна служба и пресцентъра на МВР.

В четвъртък на обед Стефани излиза от вкъщи и не се връща. Близо 9 часа по-късно майка ѝ подава сигнал в полицията. За последно тя беше видяна на 6 ноември около 17:00 часа в района на резиденция "Бояна". После следите ѝ се загубиха и започна издирвателната акция.

В събота се разпространиха камери от хижа "Алеко", които показваха как 20-годишната жена преминава в района.

"Което ни казва едно нещо, че тя всъщност не бедства в планината, а просто се движи. В каква посока - очевидно е хаотична, защото е тръгнала от "Бояна" в посока "Княжево", "Владая", в един момент се оказва, че е минала някъде, за да отиде чак до "Алеко" на другия ден. Ние търсим някой, който си ходи в планината, а ние го гоним", коментира вчера Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба, за кадрите от разпространеното видео.