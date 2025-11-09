ТИР и автовоз се удариха в монтанското село Доктор Йосифово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ТИР и автовоз се удариха в Монтанско, движението е затруднено.

Инцидентът се е случил към 7 часа на главния път в село Доктор Йосифово.

По първоначални данни, двете тежки машини са се засекли на остър завой. Единият шофьор навлязъл леко в насрещното и така се стигнало до удара.

Към момента няма информация има ли пострадали при произшествието.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че пътят Монтана-Добри дол, в участъка Доктор Йосифово-Славотин се осъществява двупосочно в едната лента, тъй като камионите са все още в другата. Предстои да бъдат изтеглени.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".