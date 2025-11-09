27 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие са ранени 27 души по данни на МВР, съобщава БТА. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19. В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки, загинали няма, ранени са трима души.
От началото на месеца са станали 152 катастрофи с 18 загинали и 187 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5785, загиналите са 389, а ранените 7201.
При сравнение с реалните данни за загиналите (385) през същия период на 2024 г. се отчитат с четирима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025.