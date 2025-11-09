ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Младежи от ГЕРБ проведоха информационна кампания з...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21679036 www.24chasa.bg

27 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

1416
Полиция Кадър: МВР

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие са ранени 27 души по данни на МВР, съобщава БТА. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19. В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки, загинали няма, ранени са трима души.

От началото на месеца са станали 152 катастрофи с 18 загинали и 187 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5785, загиналите са 389, а ранените 7201.

При сравнение с реалните данни за загиналите (385) през същия период на 2024 г. се отчитат с четирима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?