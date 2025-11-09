27 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие са ранени 27 души по данни на МВР, съобщава БТА. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19. В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки, загинали няма, ранени са трима души.

От началото на месеца са станали 152 катастрофи с 18 загинали и 187 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5785, загиналите са 389, а ранените 7201.

При сравнение с реалните данни за загиналите (385) през същия период на 2024 г. се отчитат с четирима повече загинали участници в движението по пътищата през 2025.