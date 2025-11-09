Осъдиха тираджия за трафик на 7 китайци към Солун

56-годишен шофьор на товарен камион бе осъден за трафик на седем китайци към Гърция. На 4 ноември около 11,30 часа на граничния преход Кулата гранични полицаи спрели за проверка товарен автомобил с полуремарке. При проверка били открити чужденците, скрити в метален сандък закрепен към полуремаркето. Тирът превозвал мебели, части за мебели и матраци. Водачът И.И. качил гражданите на Китай, които не са притежавали виза за влизане, пребиваване и преминаване през територията на България, от района на крайпътно разширение за временно спиране на автомобили край автомагистрала „Струма", в землището на пернишкото с. Боснек. Срещу обещание да получи по 100 евро на човек е трябвало да ги откара до Солун.

Шофьорът се призна за виновен и Районният съд в Петрич одобри споразумението на подсъдимия с прокуратурата. Наложено му е наказание от 2,5 г. условно с 4-годишен изпитателен срок и глоба от 5000 лв.

Тираджията е криминално проявен, осъждан за управление на МПС след употреба на алкохол.