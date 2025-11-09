Коледен базар в областната администрация в Смолян от 8 до 12 декември

От 8 до 12 декември областната администрация в Смолян ще бъде домакин на Коледен базар, който вече се превърна в традиционен, тъй като се организира за пета година. Жителите и гостите на града могат да го посетят в атриума на сградата на областната управа.

В базара могат да участват земеделски стопани, преработватели на земеделска продукция, млекопроизводители и занаятчии от област Смолян. Те ще могат да представят и предложат продукцията си без заплащане на наем за посочения период. Желаещите могат да заявят участие от 10 до 14 ноември на телефони: 0884500387 и 030160183.

При непредвидени обстоятелства, налагащи промяна в периода на провеждане на Коледния базар, ще бъдете информирани допълнително, предупреждават от областната администрация.

Миналата година в базара участваха 20-ина занаятчии и производители със своя продукция от цялата Смолянска област.