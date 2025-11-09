Верижна катастрофа на Източния обходен път на Пловдив, колоната е километрична (Снимки)

Колите стигат до отбивката за Скутаре

Километрична опашка се е образувала заради катастрофа с няколко автомобила на Източния обходен път на Пловдив. Колоната от коли започва от мястото на инцидента - до пътен възел “Скобелева майка” и продължава около 2,5 км до отбивката за село Скутаре. В посока от града към магистралата движението е спокойно.

Катастрофата е станала преди около половин час. На мястото има полиция. Пътниците и шофьорите са излезли от автомобилите. Няма информация за пострадали. Две коли са с материални щети по предните части, едната от тях - и по задната.

