https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21679368 www.24chasa.bg

Верижна катастрофа на Източния обходен път на Пловдив, колоната е километрична (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1376
Едната кола има щети от двете страни. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Колите стигат до отбивката за Скутаре

Километрична опашка се е образувала заради катастрофа с няколко автомобила на Източния обходен път на Пловдив. Колоната от коли започва от мястото на инцидента - до пътен възел “Скобелева майка” и продължава около 2,5 км до отбивката за село Скутаре. В посока от града към магистралата движението е спокойно. 

Катастрофата е станала преди около половин час. На мястото има полиция. Пътниците и шофьорите са излезли от автомобилите. Няма информация за пострадали. Две коли са с материални щети по предните части, едната от тях - и по задната. 

Няма информация за пострадали. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Едната кола има щети от двете страни.
На мястото има полиция.
Едната кола има щети от двете страни.
На мястото има полиция.
Едната кола има щети от двете страни.
На мястото има полиция.

