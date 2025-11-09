Обжалвана е поредна поръчка за сметосъбирането в София

Поредна обществена поръчка за сметосъбирането в София е обжалвана. Столичната община се стреми да закупи четири камиона с кран или манипулатор за контейнери, както и страничен товарач с компактор. Техниката ще бъде използвана от предприятието за третиране на отпадъци. И двете позиции обаче са обект на жалби, според информация от профила на купувача на общината.

Поръчката бе обявена в началото на октомври с прогнозна стойност 2,7 млн. лв. Отварянето на офертите, насрочено за 7 ноември, не се е състояло. По нея са постъпили две жалби – от фирмите „Екосол България" и „Жорент". „Екосол България" има опит с договори с други общини, докато „Жорент", създадена през ноември 2024 г., все още няма сключени договори по ЗОП.

Не е ясно колко ще се забави процесът заради двете жалби.

В същото време в КЗК се обжалват и решенията за прекратяване на голямата обществена поръчка за сметосъбиране в районите „Люлин" и „Красно село", както и в „Подуяне", „Изгрев" и „Слатина". При последната група райони е възможно да се наложи временна кризисна организация. От „Спаси София" предупредиха, че при снеговалеж ситуацията може да се усложни, тъй като столицата разполага само с четири снегорина извън тези на почистващите фирми, които в момента нямат действащи договори.

В актуализация на редовния си бюлетин за ситуацията около сметопочистването Столична община задълбочи конфилкта с фирма "Екобулпак" за разделното събиране на отпадъци без да има информация за някакво ново развитие по темата. Бюлетинът е актуализиран с днешна дата.

"На 4 ноември „Екобулпак" уведомиха Столична община, че смятат да спрат обслужването на цветните контейнери в 16 района – без договорно основание. Само 6 дни по-рано подписаха удължаване на договора до 2026 г. – това поставя сериозни въпроси за мотивите им.

Да се депонира рециклируем отпадък като битов е забранено по закон. Ако "Екобулпак" спрат да обслужват 16 района с над 800 000 жители, рискуват да паднат под минималното покритие и да загубят лиценза си. Призоваваме МОСВ за спешна проверка.

Няма риск от задълбочаване на кризата

Делът на цветните контейнери е под 3% от общия отпадък.

В „Люлин" това са около 18 тона седмично срещу 800 тона битови отпадъци.

Имаме план за алтернативна организация и строг контрол от Инспектората – при необслужени съдове следват глоби", съобщават от общината. От кметството сочат поименно собственика на фирмата Видьо Видев, като изтъкват нарушения на друго негово дружество.

" Още през април 2025 г. директорът на СПТО докладва официално до зам.-кмета по екология, че камиони на „Екобулсорт" (на Видьо Видев) доставят на депото рециклируеми отпадъци – пластмаси и картон – маскирани като „битови" (код 20 03 99).

Проверка на ОП „СПТО" и становище на РИОСВ – София показват, че това грубо нарушава изискванията за класификация и третиране на отпадъците, защото под този код могат да се депонират само остатъчни, неоползотворими отпадъци след сепариране, а не суровини, годни за рециклиране.

Служителите на завода са заснели нарушенията и са уведомили МОСВ.

Този случай потвърждава системна практика на същите фирми – да опитват да заравят пластмаса и картон, вместо да ги рециклират, което е незаконно и вреди на околната среда.

Собственикът на „Екобулпак" – Видьо Видев – стои зад фирмата "Екобулсорт", чиито камиони са засечени в схема за незаконно депониране на отпадъци. По тези данни кметът Васил Терзиев сезира Европейската прокуратура през юли 2025 г. за потенциална измама с евросредства. Същата фирма е източвала около 3 млн. лв. годишно като напълно ненужен посредник в завода", пише в бюлетина на общината. Фирмата отрича и твърди, че на депото й връщат негоден за рециклиране боклук.