Доброволци ще садят "Гора на спомените" край село Бабица

Стотици доброволци от цялата страна ще се съберат на 15 ноември в 11,00 часа край брезнишкото село Бабица, за да засадят над 1300 дървета в рамките на инициативата "Гората на спомените". Акцията е изцяло доброволческа и безвъзмездна, съобщават от "Гората.бг" и БТА. Тя се осъществява съвместно с Фондация "Даная" и Сдружение "Заедно срещу саркома", със съдействието на Югозападното държавно предприятие и Държавно горско стопанство - Брезник. Кампанията е посветена на българските деца, които вече не са сред нас, и има за цел да създаде жив паметник на тяхната светла памет.

Сред дървесните видове, които ще бъдат засадени, са дъб, бор, акация и други - символи на живота и приемствеността между поколенията. Организаторите ще осигурят фиданки, инструменти и ръкавици, а от участниците се очаква единствено да носят удобни дрехи, обувки и вода за пиене.

"Заедно ще изградим пространство на любов и спомен, което ще расте с годините - тихо, живо и истинско. Място, на което ще можем да се връщаме, за да бъдем, да чувстваме и да помним", посочват организаторите.

"Гората на спомените" е част от по-широка инициатива, насочена към подкрепа на семействата, преживели загуба на дете, и към насърчаване на солидарността чрез засаждане на нов живот.

През февруари т.г. в Перник доброволците от "Гората.бг" раздадоха 16 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета като част от националната си кампания.