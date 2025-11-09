Младежи от ГЕРБ проведоха информационна кампания за еврото сред пенсионерите в Добрич

Младежката организация на ГЕРБ проведе информационна кампания сред възрастните хора в Добрич за въвеждането на еврото като основна валута в България. Тя се реализира с подкрепата на народния представител и областен координатор на партията Деница Сачева.

В рамките на кампанията бяха организирани посещения във всички пенсионерски клубове в града. Възрастните хора получиха информационни материали, свързани с членството на България в Еврозоната, и видяха как ще изглеждат новите евро банкноти и монети. Основните им въпроси бяха свързани с механизмите за обмяна на българските левове и стотинки в банките, както и в каква валута ще бъдат пенсиите им през януари.

Младежите на ГЕРБ дадоха пълни разяснения и увериха възрастните, че никой няма да бъде ощетен при превалутирането от лев в евро.

"Членството в Еврозоната е възможност за България. Самият факт, че сме част от това семейство, дава сигурност на инвеститорите да дойдат и да вложат парите си тук, да създадат нови работни места и съответно, да повишават качеството на живот. Надяваме се, че в комбинация с изграждането на индустриалния парк, Добрич ще стане по-привлекателно място за живот и за работа", посочиха още от ГЕРБ.