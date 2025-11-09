Смолянският театър събра над 2700 лева за лечението на местен мъж

Смолянският театър събра над 2700 лева за лечението на болен мъж с благотворителна инициатива. Парите са за лечението на Николай Бозинарев, който страда от множествена склероза и се нуждае от лечение в чужбина.

"Вчера преживяхме един наистина специален ден — уъркшоп по публично говорене и концерт, посветени на каузата за лечението на Николай Бозинарев. Събрахме се хора, които вярват, че когато си подадем ръка, нещата се случват. Атмосферата беше топла, искрена и изпълнена с желание да помогнем. Благодарение на всички вас, които дойдохте, участвахте и подкрепихте каузата, успяхме да съберем 2741,60 лв, които вече са преведени по сметката на Николай", съобщиха от Родопския драматичен театър "Николай Хайтов".