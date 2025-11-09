ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА на волейбол

Хванаха 16 пияни и 9 дрогирани зад волана през изминалия ден

964
Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, а трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

11147 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 13537 водачи и пътници. Съставени са 3549 фиша и 427 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

