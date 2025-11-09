ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА на волейбол

Частично пуснаха движението през прохода "Хаинбоаз" след катастрофа сутринта

Проходът Хаинбоаз СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Частично е възстановено движението през Прохода на Републиката "Хаинбоаз", което беше временно преустановено заради катастрофа в района на Мишеморков хан, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" и БТА.

Трафикът преминава двупосочно в една лента. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

Сутринта около 9,30 часа в прохода се блъснаха и товарен автомобил. Това наложи временното затваряне на прохода за автомобили и пренасочването на движението през прохода Шипка за леките коли. Камионите трябвало да изчакат на място, поради което се образували тапи. По първоначални данни в колата е бил 27-годишен българин, който изгубил контрол над автомобила на завой и се блъснал в тир, шофиран от турски гражданин. Българинът е с положителна проба за алкохол и с тежки травми.

