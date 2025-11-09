Община Тунджа планира дейности за подобряване пожарната безопасност на горски територии в землищата на четири села - Генерал Тошево, Меден кладенец, Каравелово и Търнава. Мерките са насочени към зони, пострадали от пожари, според публикувано на интернет страницата на Общината инвестиционно предложение, изпратено до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора.

Предложението предвижда изораване на минерализовани ивици в засегнати участъци около три от населените места. За Каравелово и Меден кладенец те ще бъдат с ширина от по три метра и с трикратна обработка на почвата. За с. Генерал Тошево ивиците ще бъдат широки по 1,5 метра, предава БТА.

За два участъка край с. Търнава се планира оформянето на т. нар. лесокултурни прегради - просеки, които ще са с ширина от по шест метра.

Целта на мерките е създаване, подобряване и поддържане на част от противопожарната инфраструктура в горските територии, се казва в предложението. Общината ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по една от интервенциите на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

За осъществяване на дейностите ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Прогнозната ѝ стойност е 74 452 лева. Тя е определена след проведени пазарни консултации, показва справка в Официалния регистър на обществените поръчки.

През юли т. г. десетки села в община Тунджа бяха изправени пред критични ситуации с разразили се пожари, припомня БТА. От лятото на 2024 г. насам кметът Станчо Ставрев отправя искания за разкриване на филиали на службата по пожарна безопасност в две населени места – Тенево и Скалица. От Общината настояват, че така ще се съкрати времето за реакция при бедствени ситуации.