"Левски" би ЦСКА на волейбол

Задържаните за източване на 7 тона гориво от тръба на "Лукойл" остават в ареста

Четиримата мъже бяха арестувани. Снимка: Архив

Четиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл" край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони.

„Към настоящия момент считам, че е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, както и че са налице и доказателства, че може да се укрият или да извършат друго престъпление", заяви прокурор Нейка Тенева.

На въпрос дали може да се предположи, че има и други складове, в които са крили гориво, или пък и други места от тръбопровода, където са източвали, тя каза: „Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото", цитира НОВА.

