От полунощ възстановяват движението по пътя Михалково - Кричим

От полунощ на 10 ноември се възстановява движението за превозните средства до 3,5 т по път III-866 Михалково – Кричим, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В момента преминаването в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково до пътната връзка към язовир "Въча" е ограничено поради укрепване на участъка при 79 км на третокласния път, който бе компрометиран при обилните валежи през месец май т. г., предава БТА.

Предвижда се превозните средства над 3,5 т да продължат да преминават по обходен маршрут до 24:00 ч. на 20 ноември. Алтернативното трасе на направлението Девин – Кричим до възстановяването на движението за всички видове превозни средства ще бъде същото каквото е и в момента Девин – Пампорово – Чепеларе – Пловдив и Девин – Доспат – Батак.

Заместник областният управител Красимир Даскалов каза за БТА, че към момента строителните дейности вървят съгласно утвърдения график. Отлети са 39 сондажно-изливни стоманобетонни пилота, извършено е анкериране и е отлята повърхностна двойно армирана стоманобетонна плоча.