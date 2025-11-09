Производители в Добрич се чудят откъде пари да заредят евро, за да връщат ресто в новата валута

„Стягаме се за еврото. Чуваме, че има някакви стартови пакети за дребните търговци. Просто трябва да имам пари в брой, за ги обменя. Но е нужна повече и по-ясна информация. Няма начин да няма трудности. Не е много ясно как ще става връщането с монети евро, когато купувачите ни дават български левове", не крие тревогата си производителят на зеленчуци Мариана Петкова от село Плачидол, докато посреща на щанда си клиенти на фермерското изложение в Добрич. Тя предлага броколи, отгледано в градините в селото. „Сеем го от четири-пет години. Развива се добре. Засега то не е много познато на потребителите, които са свикнали с пакетираното в големите магазини", разказва Петкова.

„За да имаме в началото на следващата година евро – в банкноти и монети, трябва да отделим пари, каквито засега нямаме. Просто нямам излишни пари, които да обръщам отсега в евро", казва Снежанка Добрева, която отглежда 1200 пъдпъдъка в село Дъбрава.

Ибрям Асизов от от Белоградец, Варненско, няма време да мисли за еврото, тъй като на щанда му има опашка от над 15 души. „Работим със съпругата и двамата синове, има и един работник", добавя той. Отглеждат около 300 овце и кози, десетина крави. „Разчитам на фермерски изложения да реализирам продукцията си. Бягаме от големите магазини, те цена не дават, гледат да ни „събарят", обяснява производителят .На фермерския пазар в Добрич фирмата е от три години, предлага сирене, кашкавал – краве, овче, козе, краве масло, кисело мляко, още суджук, пастърма. Опашките пред щанда обяснява с качеството на продукцията си. „Като има качество, цената не е толкова проблем, както и да се плаща", добавя фермерът.

Дали ще могат да се снабдят с достатъчно евро в банкноти и монети за началото на следващата година тревожи и купувачите. Едни от тях казват, че това е грижа на търговците, други мислят, че има и те трябва да имат от „новите" пари, както ги наричат. На провокиран от това репортерски въпрос към банки в Добрич, се оказа, че няма „наплив" от клиенти, които да внасят левове. Една от банките предлага внасяне на левове и откриване на сметка без такса, а клиентите й са се увеличили с около 10 процента.