Порицават непълнолетен хулиган, задигнал тениска на "Ботев" (Пд) от фен

Използвал сила и не взел нищо друго от собственика й

Обществено порицание ще изтърпи младеж, откраднал тениска на "Ботев" (Пд) от фен на "жълто-черния" тим. Тийнейджърът е признал вината си пред съда, а наказанието му е определено след сключено с прокуратурата споразумение.

Престъплението е извършено на 8 юли м.г. в Пловдив. Тогава той бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното, както и да контролира постъпките си. За да открадне тениската, използвал сила и не е взел нищо друго от собственика ѝ.

Общественото му порицание ще бъде изпълнено чрез прочитане на определението за одобряване на споразумението в училището на извършителя. Той трябва да плати 1281,76 лв. за експертизи.

Решението на Районния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.