https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21680329 www.24chasa.bg

Порицават непълнолетен хулиган, задигнал тениска на "Ботев" (Пд) от фен

Никола Михайлов

[email protected]

Фенове на "Ботев" (Пд) на Колежа.

Използвал сила и не взел нищо друго от собственика й

Обществено порицание ще изтърпи младеж, откраднал тениска на "Ботев" (Пд) от фен на "жълто-черния" тим. Тийнейджърът е признал вината си пред съда, а наказанието му е определено след сключено с прокуратурата споразумение. 

Престъплението е извършено на 8 юли м.г. в Пловдив. Тогава той бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното, както и да контролира постъпките си. За да открадне тениската, използвал сила и не е взел нищо друго от собственика ѝ. 

Общественото му порицание ще бъде изпълнено чрез прочитане на определението за одобряване на споразумението в училището на извършителя. Той трябва да плати 1281,76 лв. за експертизи. 

Решението на Районния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

