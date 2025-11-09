Пламен Димитров, КНСБ: Всички искаме да получаваме повече, без да даваме повече

Синдикатите настояват и те да участват в съвета на коалицията

И синдикатите искат да отидат на съвета на коалицията, който се събира във вторник за бюджета. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов покани на заседанието бизнеса, след като работодателските организации бойкотираха тристранката заради вдигането на данъчно-осигурителната тежест в бюджета. Така бюджетната процедура зацикли. В Съвета за съвместно управление участват партиите от управляващата тройна коалиция плюс ДПС-НН, която стана част от мнозинството в парламента

И ние трябва да участваме, настоя президентът на КНСБ Пламен Димитров. След като планираното вдигане на минималната заплата залегна в бюджета, синдикатите го бранят.

Лидерът на конфедерацията говори пред Нова тв за плюсовете и минусите на първия бюджет в евро за България. Според него сивият сектор няма да прогресира, а данък дивидент няма да е голям проблем за бизнеса.

"Всички искаме да получаваме повече, без да даваме повече, това е нормално - каза Димитров пред НОВА. - Пари за заплати никой не може да раздава ей така, дори и да е шеф на здравната комисия. НАП събират колосални количества средства. Пипат се най-малко данъци, данък дивидент е смешен данък. Това не е данък върху печалбата, а това което си платил върху нея. Когато реинвестираш, не би трябвало да плащаш сън данък дивидент. Това повлича възможности, няколко милиарда да бъдат намерени. Не бих казал, че сивия сектор ще прогресира. На тяхно място бих реинвестирал печалбата си, има възможност това де в полза. Основният порок на бюджета е, че не беше обсъден, това е скандално, но няма как пенсиите да са същите при тези цени в магазините", заяви той.

Асен Василев говори легенди. Алтернативи аз не виждам. Ние трябва да водим разговора заедно с тристранката", настоя още Димитров.