Всеки в "Промяната" ще обявява вечеря или почерпка, за да няма конфликт на интереси (Обзор)

Николай Денков стана заместник на Асен Василев

Всички членове на “Продължаваме промяната” вече ще трябва да декларират не само подаръците, които получават, но и вечери, че дори и почерпки, за да се следи дали няма конфликт на интереси. Това е вписано в новите етични правила на партията, които бяха приети в събота от Националния ѝ съвет.

Подобни правила са разписани за министри, напомни лидерът на партията Асен Василев. Една вечеря или трябва да е до 50 лв., или трябва след това да се декларира, или да се плати лично, обясни бившият финансов министър.

Друго ново правило, е че

всички граждани ще могат да подават сигнали,

ако видят незаконно поведение или корупционни практики при партиец от ПП.

Правило №1 било членовете на “Промяната” първо да спазват законите и внимателно да преценяват действията си. Някой път действия, които са в рамките на закона, могат да бъдат изтълкувани изключително лошо, категоричен бе Василев.

Че трябва да има по-строг контрол в партията, бе решено на общото събрание в края на септември. Тогава в устава на ПП бе вписана нова структура -

Етична комисия, която може да налага различни наказания,

включително и отстраняване от партийни длъжности. А на заседанието си Националният съвет приел правила как ще работи комисията - как ще обработва и разглежда сигнали, както и процедурата, по която ще се налагат наказанията.

Начело на Етичната комисия е депутатът Андрей Цеков. Деветимата ѝ членове отговарят за изготвянето на Етичния кодекс на партията и съответните тематични обучения, а всяка година трябва да се отчита за свършеното. Решенията пък могат да бъдат обжалвани пред Контролния съвет , който досега следеше за партийното поведение по старите правила.

До приемането на етични правила и създаването на новия орган се стигна след разразилите се корупционни скандали в София през лятото. Тогава бе задържан бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов по обвинения от двама от районните кметове на ПП - на “Люлин” и на “Младост”, които след това напуснаха партията. Заради скандалите и за да поеме отговорност за кадровите решения в София, Кирил Петков подаде оставка като депутат и се оттегли от ръководството на “Промяната”. ПП реши да си създаде етична комисия след корупционните скандали в София, заради които Кирил Петков се оттегли като съпредседател на партията. СНИМКА: Николай Литов

Така Асен Василев, с когото заедно водеха партията от създаването ѝ, остана еднолично начело. В края на септември бе преизбран от общото събрание с пълно единодушие. Василев бе и единственият кандидат за лидер на “Промяната”, въпреки че до последно се носеха слухове, че може да има конкурент за поста.

Съпредседателството беше запазено тогава като текст в устава. Но се разписа, че ако партията има само един лидер, той трябва да си има заместник, който да подпомага дейността му.

Затова в събота Националният съвет на ПП избра бившия премиер акад. Николай Денков за зам.-шеф. Предложението той да заеме поста дошло от самия Асен Василев.

Мандатът и на двамата е 3 г. В случай че Василев слезе предсрочно от лидерския пост по някаква причина,

Денков ще ръководи партията

до провеждането на процедура за нов председател.

Изборът на Денков бе очакван, тъй като през септември той остана в тясното партийно ръководство. От общо 12 членове бяха избрани 9- има нови. Освен това той е и съпредседател на парламентарната група на ПП-ДБ заедно с Надежда Йорданова. Има опит и в изпълнителната власт - беше и образователен министър, и премиер.

Искам веднъж завинаги да спрат опитите за слухове, интриги и проблеми. Чудесно се познаваме и с Асен Василев, и с Кирил Петков. Работим добре. С това преходът от предишното ръководство към новото приключи, коментира Денков.