"Медиапул": ДАНС нахлу в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите на компанията в София

Държавна агенция "Национална сигурност" извършва проверки в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите на компанията в София.

Проверката на ДАНС е стартирала още преди 2 дни, като са инспектирани бази на компанията. Оставена е дори допълнителна охрана, твърди сайтът mediapool. Проверки са правени и в офисите в София.

Източници на "24 часа" от компанията потвърдиха за акцията на ДАНС, но намекнаха, че агентите не са били допуснати навсякъде.

От правителството твърдят пред "Медиапул", че за проверките не са били информирани нито министърът на енергетиката Жечо Станков, нито министърът на икономиката Петър Дилов, нито самото правителство. Това твърдение е странно, защото ДАНС е на подчинение на МС. За провежданата акция също така липсва до момента официална информация.

От правителството потвърдиха неофициално и пред "24 часа", че министрите нямат информация за акция на ДАНС в офисите или рафинерията на "Лукойл".

Експерти от енергетиката коментираха неофициално, че влизането на ДАНС в базите и офисите на "Лукойл" е вероятно да се провери дали са налични задължителните 90-дневни запаси от нефт и нефтопродукти. Те допускат, че контразузнавачите проверяват истинската наличност на запасите.

Не е ясно какво точно се проверява в базите в Бургас и в офисите в София. Възможно е обект на проверката е дали компанията поддържа задължителните резерви на горива, които са изискване по закон.

В петък, скоростно в рамките на 7 часа ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало разшириха правомощията на особения управител, който предстои да влезе в рафинерията. Той получи дори правото да продава активи на компанията, без да носи съдебна и административна отговорност.

"Лукойл" търси купувачи за своите международни операции, включително активите си в САЩ, след като администрацията на Доналд Тръмп наложи санкции срещу руския петролен гигант миналия месец. Мерките, които засегнаха и контролираната от Кремъл "Роснефт", са част от нарастващия натиск на Вашингтон върху Путин да прекрати войната си в Украйна.

Според наложените санкции рафинерията в Бургас попада под забраната от 21 ноември да се извършват банкови разплащания от лица от САЩ или транзитни преводи през САЩ, свързани с активите на блокираните компании и техните дъщерни и с 50 и повече процента собственост дружества.

Кандидат да придобие всички активи на "Лукойл" е "Гунвор". По-рано от САЩ заявиха, че започват проверки на купувача, акционер в който по-рано беше приближеният до Кремъл и също под санкции Генадий Тимченко. След което обявиха компанията "Гунвор" за марионетка на Владимир Путин.

Gunvor заяви, че изявлението на американското финансово министерство, в което се ползва определението "марионетка на Кремъл" е "в основата си погрешно и невярно", като добави, че "повече от десетилетие активно се дистанцира" от търговията с руски петрол. Компанията казва, че е продала руските си активи и публично е осъдила пълномащабната инвазия в Украйна.

Според Financial Times "Лукойл" е водил преговори с Gunvor за продажба на международни активи на стойност 22 млрд. долара в Европа и Близкия изток, след като санкциите удариха компанията. Сделката е включвала рафинериите в Румъния и България, мрежата от бензиностанции в САЩ и Европа, както и петролни и газови находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка.

Gunvor е основана през 90-те години от Торбьорн Тьорнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съратници на Путин.