След огромния пожар врани дупчат временния покрив на гимназията в Трявна, ремонт - напролет

Бедствената ситуация се отрази на приема на ученици за тази учебна година, казва директорът

Гимназията по приложни изкуства е построена през 1934 г. на място, дарено от цар Борис Трети

МС отпусна 2 млн. лв., събрани са и пари от дарители

Половин година след унищожителния пожар, изпепелил покрива и третия етаж на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна, уникалното училище все още не може да се ремонтира. МС преди седмици отпусна 2 млн. лв. за възстановяването. Тепърва са в ход законовите процедури за избор на изпълнител на ремонта по ЗОП (Закон за обществените поръчки).

По всичко личи, че 100-годишната сграда ще трябва да презимува с временен покрив,

изграден благотворително от собственика на местния военен завод Емилиян Гебрев.

"Защитното покритие обаче е атакувано от врани, които пробиват кръгли дупки в битумната мембрана, за да крият храна, и при есенните дъждове в класните стаи отново прокапа. Кметът на Трявна Денчо Минев

При ремонта ще се използват съвременни материали, за да осигурим надеждно сградата. Централната част има бетонна плоча, която от температурата е силно деформирана. Третият етаж ще бъде възстановен изцяло.

Заради враните се наложи да слагаме ново покритие. Запушихме дупките, а централната част я покрихме наново с дебел найлон за оранжерия, но птиците продължават", разказа арх. Милен Маринов, дарил проекта за реставрацията.

Пожарът избухна около 3 часа след полунощ на 4 април. Учениците в общежитието, които през този период са на учебна практика, са евакуирани.

Няма ранени и пострадали, но стихията е унищожителна

Изпепелени са около 800 квадрата от покрива, ателиетата на последния етаж заедно с компютрите. Водата, излята срещу пламъците, се пропива и на долните етажи, фасадата, стените.

Случилото се предизвика съпричастност в цяла България. На призива за помощ се отзоваха училища, организации, фирми, дарение направи и футболен клуб "Лудогорец". В началото на октомври

изложението "Културен туризъм" във Велико Търново подкрепи училището

"Тревненска школа". Възпитаниците на гимназията работиха пред посетителите на туристическата борса и продаваха своите произведения, за да подпомогнат възстановяването.

"Занимавам се с дърворезба вече 4-а година и го правя с усмивка винаги, защото е българска традиция. Чест за мен е да мога да научавам много за този занаят и да се възползвам от уменията си", казва 11-класникът Калин Иванов и уверено дълбае орнаменти в дървото.

Докато сградата на училището е почти неизползваема, младите творци учат в основното училище в Трявна. Специалните им часове обаче са в работилниците и оцелелите ателиета.

"Слава богу машините не пострадаха от пожара. Имаме две ателиета по интериорен дизайн, които пострадаха, но главните дърводелски машини са здрави. Имахме малко длета, които бяха ръждясали, но ги оправихме още първата седмица", казва младежът. 11-класникът Калин Иванов иска да продължи образованието си във възстановената гимназия.

За разлика от тях ателиетата на иконописците са много пострадали

В другото училище нямат специализирани кабинети и адаптацията е трудна, разказва 11-класничката Преслава.

"Ателието по иконопис има големи течове и не е годно за употреба. Най-големият шок бе, когато една сутрин се събудихме с новината за пожара. Тогава беше най-трудно", спомня си момичето и се надява скоро да може да се върне в ремонтираната гимназия.

Директорът на "Тревненска школа" Орфей Миндов не крие, че бедствената ситуация се е отразила и на приема на ученици за тази учебна година. Първоначално имало доста кандидати, но впоследствие не всички се записали. Надява се догодина гимназията да е възстановена.

"Слава богу, сумата, която беше поискана по количествено-стойностната сметка от комисията по бедствия пристигна при нас и е малко над 2 млн. лв. В момента Министерството на културата провежда избор по ЗОП. Тече процедура, за да може да се избере фирма, която ще изгради покрива", каза директорът.

Има и дарения от доста фирми и благодетели, 130 хил. лв. по кампанията, организирана от читалище "Иван Вазов", и още около 40 хил. по сметката на гимназията. Това са средства в резерв, с които Миндов смята да възстанови загубената техника.

"Някъде около 160 хил. лв. сме загубили като компютри, 3D принтери, плотери. Явно Бог ни пази, защото и двете изложбени зали не са докоснати от пожара и излятата вода. В тях има творби на възпитаниците от последните 15-20 г. Това са доста голям брой дърворезби, мебели уникати, икони", обобщава той.

От нощта на бедствието кметът на Трявна Денчо Минев е с пожарникарите,

екипа на училището и доброволците, които разчистваха отломките. Разпоредил е на цялата общинска администрация да работи с ускорени темпове и да съдейства.

"Вероятно ремонтът ще тръгне най-рано напролет, като се има предвид, че все още не са минали и процедурите по избор на изпълнител и одобряване на проекта", пояснява кметът. Благодарен е на Емилиян Гебрев, който финансирал изграждането на временен покрив, за да не оставят разпокрито училището и да бъде разрушавано от дъжда и влагата.

"Благодарен съм и на всички, които са съпричастни към проблема на училището и всеки отдели от залъка си. Цяла България се обедини, защото, ако искаме нещо да върви, това става чрез културата. А запазването на училището е съхраняване на един духовен център на града. Там са някогашните занаяти, с които Трявна се гордее", казва кметът.

Денчо Минев смята, че ако има добро планиране, трябва крайният срок за възстановяване на училището да е 15 септември 2026 г.

"За мен най-важното е да имаме бързи процедури

Досега чакахме държавата, а сега ще чакаме и собственика на сградата да си свърши и той задачите за избор на изпълнител и изготвяне на техническия проект", допълни кметът.

"Това, което е нужно, ще се направи, училището трябва да заработи нормално. При спазване на най-добрите за гимназията срокове ще изпълним всичко", увери зам.-министърът на културата Тодор Чобанов.

Преди повече от век цар Борис Трети дарява земята за държавно столарско училище. Основният камък е положен на 14 октомври 1923 г. През лятото на 1934-а са завършени лявото крило и централната част, през 1936-а - дясното. Първоначално е била на два етажа и допълнителните работи продължават на етапи до 1943 г.

През годините е била техникум по дърворезба и вътрешна архитектура, средно специално художествено училище за приложни изкуства и от 2009-а е Национална гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа". От 2015 г. е член на

Международната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО училища, а за 100-годишнината е удостоена със "Златен век" за изключителен принос към българската култура.