Партита от четвъртък до неделя с припаднали мъже – безопасно място за гейове или арена на изнасилвания е бил тризонетът на д-р Хасърджиев?

Лекарят отрича да е докосвал момчето, което казва, че е вързано и упоено

Секспартита от четвъртък до неделя, които не само полицията не може да спре, но дори невъзмутимите гости канят униформените да се включат в тях. Така съседи на д-р Станимир Хасърджиев описват купоните в тризонета на бившия шеф на Националната пациентска организация. Някои обаче казват, че преди скандала със заключения и упоен младеж, заради който лекарят е задържан, смятали, че жилището е било безопасно място за срещи на хомосексуалните.

Апартаментът се намира в блок от началото на века в кв. “Дианабад”.

Хасърджиев притежава 2 от тризонените,

последният е с друг собственик. До тях се стига по стълбища, няма асансьор. Затова и комшии разказват, че два или три пъти са викали Спешна помощ заради припаднали мъже. Според тях не просто пияни, но и дрогирани.

“След като разбрах за упоеното момче, вече смятам, че това не са били прекалили със забавлението младежи”, казва пред “24 часа” съсед. И допълва, че вероятно е трябвало да повика и полиция. Посочва, че макар партитата да са били сравнително шумни, рядко са излизали извън граници. “За 5 години има само 2 или 3 случая да съм виждал припаднали”, казва той. И посочва, че е знаел, че става дума за гей партита. “Виждаха се мъже по прашки по терасата, но нека сме честни - кой би се оплакал, ако бяха млади момичета”, допълва мъжът. Смятал, че мястото е безопасно за хомосексуалните със сравнително по-публични професии. Бил виждал певец, лекари и юрист. За шум не викал полиция - живее на по-нисък етаж.

За разлика от него комшиите му от по-горните етажи не били толкова толерантни. При един от случаите повикали полиция, която дори влязла в тризонета.

“Чух ги да казват на униформените, че могат да се включат, ако искат”, посочва съседката Петя и добавя, че случаят описва колко точно не се интересували от порядките гостите на д-р Хасърджиев.

На оперативка на входа дори решили и монтирали камера

Още на следващия ден обаче един от редовните посетители – млад мъж по потник, заявил, че нямат право да го снимат и я счупил. След това влязъл в тризонета на д-р Хасърджиев.

Кулминацията настъпва една нощ в началото на септември. Малко след 2 часа след полунощ няколко патрулки се отзовават на адреса. Влизат и претърсват жилището. Намират наркотици, както и незаконен пистолет.

Оказва се, че тази нощ “любовната квартира” е предложила и криминален сюжет. 20-годишният Георги, запознал се с компанията в приложението за гей срещи Grindr, бил примамен в тризонета. Там го вързали за стол, били го и го принудили с пистолета да вземе коктейл от наркотици. В групата освен Хасърджиев били и актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски, твърдят от прокуратурата.

Анастасиос Михайлидис

Росен Белов

По чудо жертвата успява да се освободи от въжетата и да избяга – скача през балкона от петия на четвъртия етаж и се укрива там, треперейки и звънейки по телефона за помощ. Часове по-късно, когато е намерен, е във видимо неадекватно състояние и тежка интоксикация. Веднага е откаран в болница, а полицията арестува четиримата мъже в тризонета.

Новината за ареста на д-р Хасърджиев гръмва на следващия ден по всички медии. Мнозина са шокирани – все пак става дума за лекар, основател на Националната пациентска организация, дълги години със сериозна обществена репутация.

От самата организация побързаха да се разграничат официално от него, припомняйки заслугите му, но и кризата в последните години заради “личните му проблеми”.

Блокът се намира в кв. “Дианабад”, а Хасърджиев притежава 2 тризонета в него. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

В тризонета разследващите откриват специално оборудвана садо-мазо стая за оргии. От тавана ѝ висяла люлка с железни вериги за връзване, а наоколо – цял арсенал от атрибути за разврат. Сред най-екстравагантните находки е попско расо – черно духовническо було, грижливо закачено до белезниците и камшиците.

Заради държането и дрогирането на младежа четиримата мъже са задържани. Станимир Хасърджиев обаче не е в ареста, а в затворническата болница. Там е заради изследвания, но не заради ново заболяване.

Лекарят имал болест от преди ареста и трябвало да се подлага на редовни тестове. Първоначално само той и Дряновски са задържани, а Белов и гъркът - под домашен арест. Втората инстация обаче прати и четиримата зад решетките.

“Бях там, видях пострадалия Георги. Той дойде с актьора Росен Белов. За първи път виждах и двамата. Не ми стана приятно. Заявих го на останалите и излязох. Цяла нощ бях навън и сутринта отидох на работа”, разказа тогава Михайлидис.

Той казва, че е хетеросексуален и сгоден. В показанията си Георги твърди, че Анастасиос го е довел в апартамента на доктора. Запознали се в Grindr. Михайлидис обаче отрича тази версия.

“Аз нямам такова приложение. Дал съм телефона си на разследващите. Георги е комуникирал с Хасърджиев в Grindr и дойде заедно с актьора Росен Белов. Всичко е било доброволно.

Вдигаха наздравици, а момчето дори извади кокаин”, разказва Анастасиос

Михайлидис за събитията във вечерта на купона. Той твърди, че е напуснал партито след половин час. После се случило това, заради което по-късно са арестувани четиримата.

Като подслонен в апартамента на Хасърджиев - живял там 4 месеца, Михайлидис ставал свидетел на много купони. “На всяко парти гей обществото употребяваше дрога. Това е редовна практика, но не е имало връзвания. Станимир официално е пристрастен към метамфетамини и сам го е признавал”, категоричен е Михайлидис.

При пристигането си в съда доктор Хасърджиев категорично отрече да е насилвал младежа. “Не съм докосвал това момче и ще го докажа!”, провикна се Хасърджиев пред камерите. Намекна, че “измислените показания” срещу него били отмъщение за сигнал, който сам подал срещу влиятелен чиновник в здравната каса. Актьорът Белов запази мълчание.

Макар и тризонетът да е празен, обявата за почасово отдаване на помещение в него - редовна практика за секс с любовница/проститутка, остава активна. Дали обаче има кой да приеме обажданията и да отвори тризонета за 2 часа срещу 50 лева, не е ясно.

В квартала днес с усмивка наричат жилището “бърлогата на ужасите”. Друг пък сравни скандала с български вариант на аферата “Епстийн” – намеквайки, че в греховните гуляи са участвали високопоставени личности, включително действащ министър и депутати, и че някой е опънал чадър над цялата схема. Дали е така, тепърва следва да се разбере.