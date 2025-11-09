ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Родители продадоха 14-годишната си дъщеря за 5000 ...

Откриха нарушения в автошколи, чиито курсисти предизвикаха смъртоносни катастрофи

Учебни коли. Снимка: Архив

Открити са нарушения в част от автошколите, чиито бивши курсисти предизвикаха катастрофи с жертви малко, след като са взели книжки. В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои. Това съобщиха от Министерството на транспорта в отговор на запитване на NOVA

В страната са регистрирани 904 школи, като през октомври 826 от тях са провели над 207 хиляди учебни часа. 680 са тези, които са обучавали и по тъмно. При проверка на 38 от „Автомобилната администрация" са открити 10 нарушения и са издали 2 акта.

Продължава и проверката на тези школи, чиито бивши курсисти направиха 8 катастрофи последните седмици. Там също са установени нарушения и има 3 акта. Според статистиката на МВР обаче 77% от тежките катастрофи са станали по светло.

