100 хил. лева преведени по погрешка на видинчанин от община Дупница, сега искат да им плати лихва

5584
Общината в Дупница води съдебни дела с видинчанин, получил неоснователно 100 000 лева, преведени му по погрешка, както и за лихвите за просрочването и разноските по процеса - общо към 118 000 лв.

Делото ще стигне и до Върховния касационен съд, разказва БНР.

Случаят е от юни 2024 г., когато по погрешка на банковата сметка на видинчанина М. Г. по банков път от общината превели 100 000 лева. Неговата банкова сметка била близка с тази на фирма, с която община Дупница има сключен договор за сметосъбиране.

Случаят беше предмет и на прокурорско разследване. Със свое решение от 23 декември 2024 г. Окръжният съд - Кюстендил постанови мъжът да заплати на Общината освен неоснователно преведената му сума от 100 000 лева и законна лихва около 9 000 лв, както и 8 840 лева разноски по делото. Мъжът обаче отказва да плаща лихвата и разноските.

Апелативният съд в София отмени решението на Кюстендилския съд в частта, с която М. Г. е осъден да заплати законна лихва и деловодните разноски. Решението е от 30 октомври 2025 год. и подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок.

Местните жители коментират трябва ли човекът да плаща и лихви и съдени разноски, или вината е на служителите на общината.

Върховният касационен съд ще реши окончателно дължи ли мъжът от Видин лихви и съдебни разноски - общо 18 хил. лева, за грешката на общината. Снимка: Pixabay

