Муле на телефонен измамник, завлякъл жена в Хисаря, прекара 3 месеца в ареста - излиза с присъда

С условна присъда излиза от ареста мъж, взел пари от жертвата на телефонен измамник в Хисаря. След като прекарал 3 месеца зад решетките, той се изправил пред Районния съд в Пловдив, признал вина и сключил споразумение с прокуратурата.

Престъплението било извършено на 3 август. Мъжът взел от жителката на курортния град 3050 евро и 850 лв. След това пренесъл сумата до посочено от извършителя място.

Още на следващия ден обаче полицаите го арестували, а в последствие съдът му наложил мярка за неотклонение "задържане под стража". Така от август до ноември той прекарал 3 месеца зад решетките.

Условната присъда, която е договорил, е 8-месечна с изпитателен срок от 3 г. От нея ще бъде приспаднато времето, в което е бил задържан. Мъжът трябва да плати 350 лв. разноски по делото.

Решението на районния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.