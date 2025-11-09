Отиде си оперната прима Стефка Евстатиева

Оперната прима Стефка Евстатиева е починала днес след кратко боледуване, съобщи за БТА Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

През последните дни Евстатиева е била в болница в София. Вестта за кончината й е потвърдил съпругът на оперната прима в разговор с българската народна певица Татяна Сърбинска.

Сопрано със световна кариера, Стефка Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. в Русе, където учи в музикалното училище. Свири на контрабас и заедно с баща си, който е виолист, участва в състава на градския оркестър. По-късно е приета в Българската държавна консерватория.

Само преди две седмици 78-годишната прима е присъствала на финала на международния конкурс „Опералия" в зала "България", който дава старт на бъдещите световни звезди. Самата тя има забележителни постижения на световните сцени.

Пее в Русенската опера до 1978, след това до началото на 90-те години на ХХ век е солистка в Софийската опера, където постъпва по покана на диригента Руслан Райчев. Блести във Виенската Щатсопер, в Миланската Скала, „Ковънт Гардън" в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, както и в повечето други престижни европейски театри, в Северна и Южна Америка. Повече от 15 години пее по най-големите оперни сцени на света.

След 1989 г. се установява със семейството си в Ню Йорк, където кариерата й продължава. През 2004 г. тя е една от основателките на българския детски хор "Гергана" в Ню Йорк. Хорът е кръстен на нейна ученичка Гергана, която е негов диригент, а Стефка Евстатиева е вокалния педагог на хора. След завръщането й в България прави майсторски класове.

Носителка на втора награда от международния конкурс "Чайковски" в Москва, Русия (1974), на голямата на журито за белкантово пеене и на публиката за ансамблово пеене в Остенде, Белгия (1978), на голямата награда на 7-ия международен конкурс за млади оперни певци в София (1979), на наградата "Джовани Дзантело" на Арена ди Верона, Италия, за най-добър изпълнител на годината (1982). Носителка на орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (25 юни 2018).