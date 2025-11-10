ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и на...

В Министерски съвет правят кръгла маса за доброволчеството у нас

1100
Сградата на МС

Кръгла маса на тема: "Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?", ще се състои от 9:30 часа в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. Събитието ще бъде открито от вицепремиера Атанас Зафиров. Инициативата за провеждането ѝ е на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), чиито председател е Зафиров.

Целта е на място да бъдат събрани представители на граждански организации, институции и активни доброволци, за да бъдат обсъдени нагласите, предизвикателствата и възможностите, свързани с приемането и прилагането на бъдещия Закон за насърчаване на доброволчеството, както и да се популяризира идеята за създаването на работеща нормативна рамка, която да насърчава и подкрепя доброволческите инициативи в страната.

В Съвета за развитие на гражданското общество участват 14 неправителствени организации. Това са Фондация "Български център за нестопанско право", Фондация "Заедно в час", Сдружение "Български дарителски форум", Сдружение "Български Хелзинкски комитет", Фондация "Работилница за граждански инициативи", Сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България", Фондация "Антикорупционен фонд", Българска фондация биоразнообразие, Сдружение "Национален младежки форум", Сдружение "Форум гражданско участие", Фондация "Български фонд за жените", Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност", Фондация "Карин дом", Фондация "За нашите деца".

През септември Съветът започна изготвянето на стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България. Единни становища се очаква да бъдат изготвени за Общия законопроект за насърчаване на доброволчеството, Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

