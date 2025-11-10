Сметната палата отбелязва 145 г. от създаването си с международна конференция за AI

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сметната палата организира днес в София международна конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", съобщи одитният орган.

С нея Палатата ще отбележи две годишнини в своята история - 145 г. от създаването си и 30 години от възстановяването на одитната институция.

Във форума, който ще се състои в "Гранд Хотел Милениум София" от 09:30 часа, ще участва министър-председателят Росен Желязков, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред участниците се очаква да бъдат също вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров, българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова.

Най-важните аспекти и достижения на държавата, компаниите и научните среди за изграждането на AI капацитет в полза на доброто управление, възможните кибер заплахи, за които всяка институция трябва да е подготвена, партньор или заплаха е изкуственият интелект за различните професии - това са част от темите, които ще представят лектори от държавния и частния сектор.

Сред тях са инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на ИНТОСАЙ (Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии) към СУ "Св. Климент Охридски", Силвия Пенева, управляващ партньор в "Делойт България", Доброслав Димитров, председател на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и член на консултативния съвет на БАСКОМ, Алвар Нууакас, председател на Работната група по IT на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на върховните одитни институции).

Ще бъде споделен и опитът на българската Сметна палата за прилагането на изкуствения интелект в одитната дейност.

Вчера Палатата отбеляза своята годишнина с 3D мапинг на фасадата на Регионалния исторически музей в София.