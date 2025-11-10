ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и на...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21682298 www.24chasa.bg

Двама са пострадали при 37 пожара за последните 24 часа

1112
Пожарникари. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Общо 37 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Пожарните екипи са реагирали на 61 сигнала за произшествия.

При пожарите са пострадали двама граждани. Мъж на 63 години е вдишал токсични газове при пожар в апартамент в София, а друг мъж, на 41 години, също е вдишал токсични газове и е с изгаряне след пожар в лек автомобил в село Чепинци, Столична община.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, без нанесени материални щети са 22 пожара, извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирано е едно лъжливо повикване.

Пожарникари. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ню Йорк не избра сталински комунизъм, а човещина. Ние ще се осмелим ли?