Наглец открадна кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Кадър от видеозаписа - мъжът отмъква кутията от касата.

Нагъл мъж открадна кутия за дарения за младо момиче с бъбречна недостатъчност. Случаят е от столичен хранителен магазин и беше показан в рубриката „Дръжте крадеца" по Нова телевизия.

Оказва се, че това не е първият път, в който кутии със средства именно за това момиче, стават обект на кражба, а трети. 

Мъжът, задигнал кутията, не е редовен клиент в магазина, разказа управителят Виктория Николаева. Според нея в кутията е имало между 300-350 лева.

На записи от видеонаблюдението се вижда, че кутията е била на касата, мъжът влиза, оглежда се, не вижда касиерката, взема кутията и бързо излиза.

Крадецът, заснет от камерите.
Крадецът, заснет от камерите.

Предишната кражба на кутия с дарения за момичето е била миналата година. Взела я непозната жена. Според Виктория Николаева жената е намерена, но не знае дали е върнала парите тогава.

Кадър от видеозаписа - мъжът отмъква кутията от касата.
Крадецът, заснет от камерите.

