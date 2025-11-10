Наглец открадна кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нагъл мъж открадна кутия за дарения за младо момиче с бъбречна недостатъчност. Случаят е от столичен хранителен магазин и беше показан в рубриката „Дръжте крадеца" по Нова телевизия.

Оказва се, че това не е първият път, в който кутии със средства именно за това момиче, стават обект на кражба, а трети.

Мъжът, задигнал кутията, не е редовен клиент в магазина, разказа управителят Виктория Николаева. Според нея в кутията е имало между 300-350 лева.

На записи от видеонаблюдението се вижда, че кутията е била на касата, мъжът влиза, оглежда се, не вижда касиерката, взема кутията и бързо излиза.

Крадецът, заснет от камерите.

Предишната кражба на кутия с дарения за момичето е била миналата година. Взела я непозната жена. Според Виктория Николаева жената е намерена, но не знае дали е върнала парите тогава.