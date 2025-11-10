ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕС иска да засили борбата срещу престъпността и на...

50% по-малко се регистрираните пчелари у нас

Пчела СНИМКА: Pixabay

Сериозен спад на регистрираните пчелари, които произвеждат български мед. Това показва справка на Сдружението на производителите на мед в Югозападна България, поискана от Министерството на земеделието. Според бранша статистиката се дължи на това, че все повече производители отиват в сивия сектор. Как това ще повлияе на цените и на качеството на меда?

Опасенията са, че сериозно количество мед без доказан произход ще залее пазара.

 "Притеснително е, че към 1.10.2025 г. регистрираните пчелари са 5900 човека, което е изключително стряскаща цифра, при положение, че през 2020 г. са били около 12 000. Което означава, че за 4-5 години производителите са намалели с 50%", казва Ралица Петкова от Сдружение на пчеларите в Благоевград за БНТ.

От сдружението призовават за анализ на сектора и конкретни мерки. Прогнозата е, че сивият сектор ще се увеличи, предвид повишаването на осигуровките от догодина.

"Все повече земеделски стопани ще започнат да се отказват. Стимулира се едва ли не сивият сектор. Повишавайки разходите, ние трябва да вдигнем и цената на меда."

Пчела СНИМКА: Pixabay

