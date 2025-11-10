Убийства на кучета в Русенско с изстрел, докато стопаните им ги разхождат - масово явление от години

Да убиваш кучета, докато стопаните им ги разхождат - за такава брутална тенденция разказаха стопани на отстреляни домашни любимци в Русенско. И алармираха, че убитите четириноги вероятно са много, много повече.

Преди седмица за ужаса разказа Даниела Куртева, която извела домашните си любимци извън село Долно Абланова. "Бяхме на разходка с двете ми кучета извън селото. Връщайки се по един черен път, видях, че в далечината минава син джип, който спира на разстояние от нас. Помислих си, че това е някакъв земеделец, който извършва оглед на земите си, и продължихме. След това чух изстрел. Кучето ми падна на земята. Надявах се, че е само ранено, но беше простреляно в сърцето. Когато то почина, се огледах и видях, че мъжът все още стои на същото място. Тогава разбрах, че се цели и във второто куче", разказа Даниела. Тя хукнала към стрелеца с риск и за себе си, за да спаси второто си куче. Мъжът се поколебал, но после свалил пушката и тръгнал. Подаден е сигнал в полицията.

Още хора от региона разказаха, че кучетата им са били убити по сходен начин. е разказаха, че докато разхождали домашните си любимци някой стрелял по животните от далечина. Хората предполагат, че най-вероятно става дума за един и същ извършител, тъй като действията са почти идентични.

"Всички мислим, че става дума за един и същи извършител. Многобройните случаи го доказват и съм сигурна, че има и други пострадали. Говорим за домашни кучета – обичани,гледани, с чипове и паспорти. Но какво да кажат хората, чиито дворни кучета са избягали на разходка, или бездомните животни? Може само да предполагаме колко много от тези животни – без стопани, които да ги защитят – са станали жертва". Това заяви пред "Нова" Кремена Радкова, жител на село Червена вода.

Жената видяла два тъмни джипа, когато било убито нейното куче. "Беше още тъмно и не можах да определя цвета. По-късно, когато издирих ловците – това беше около половин час след стрелбата, вече се развиделяваше – джипът, който се насочи към мен, беше тъмносин. Това се случи преди две години", обясни тя.

И разказа, че след като подала сигнал в полицията - били издирени и разпитани лицата, заподозрени за стрелбата. "Но в крайна сметка резултатът е, че делото е спряно и се води срещу „неизвестен извършител". Чак след като то вече беше спряно – видях, че става дума за четири джипа с петима ловци", заяви Кремена.

И добави, че когато кучето ѝ било застреляно, тя се прибирала с него от разходка по черен път, на около 250 метра от къщата ѝ в Червена вода. "Зад нас минаха два тъмни джипа, вторият спря и се стреля през прозореца, без никой да слезе от колата. Кучето ми беше на няколко метра зад мен. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели. Това беше абсолютно умишлено", категорична е тя.

Виктор Церигг, който е жител на село Ново село, заяви, че неговото куче е застреляно в двора му. "Това е стопански двор, в който се отглеждат крави и телета. Зад трупа на кучето има хора и животни. Спокойно можеше някой човек също да бъде ранен. Не видях кой стреля, няма и камери. Но в онзи ден, доколкото знам, е имало само един ловец в района. Тоест, най-вероятно говорим за същия човек", обясни той.

Кучето на Татяна Димитрова от село Просена е застерляно преди шест години. "Имаше съдебно дело. Първоначално на извършителя му бяха взети пушките, но след делото му върнаха всичко. Не ни е съобщен никакъв резултат от съдебното решение", заяви тя.

По думите на Кремена не са предприети никакви действия срещу никого от ловната дружинка, която се подозира, че е винован за стрелбата по животните. "Само да подчертая, че в нея членуват и полицаи от Второ районно управление – за един съм сигурна, може и други да има. Нашият кмет също е част от тази дружинка. Такива хора очевидно се чувстват недосегаеми", заявжената от село Червена вода.