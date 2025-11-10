Затварят летището в Бургас до април за основен ремонт

До края на април 2026 г. ще е затворено летището в Бургас. Причината е основен ремонт. След повече от 40 години експлоатация, пистата се нуждае от пълна рехабилитация, съобщават от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" - фирмата концесионер на аерогарата, цитиран от "Сега".

Пистата на Летище Бургас е построена през 1962 г. и допълнително модернизирана през 1980 г. Рехабилитацията ще бъде основата за поемането на очакваните обеми на трафика през следващите две десетилетия, посочват от компанията. Общият размер на инвестицията е приблизително 50 милиона евро, които ще бъдат вложени в рехабилитация на настилката, околните площи, дренаж и нова осветителна система. Освен това, този период ще бъде използван за извършване на допълнителни инвестиции в площите на перона.

Летище Бургас е с най-голям брой слънчеви дни в Европа и с четвъртата по дължина писта (3200 м) на Балканския полуостров, след летищата в София, Атина и Белград, пише в "Уикипедия". През лятото осъществява полети от и до над 12 европейски държави, а през октомври посреща и тунизийски чартърни полети с български туристи. Второто е по натовареност у нас след летище "Васил Левски" в София.