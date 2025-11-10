Кирил Вълчев: БТА отново ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб

Българската телеграфна агенция отново ще има кореспондент на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421). Това каза в Националния пресклуб на БТА на борда на плавателния съд генералният директор на агенцията Кирил Вълчев преди четвъртото плаване до Антарктида на НИК 421. По думите му кореспондентът ще се присъедини към експедицията през януари-февруари 2026 г.

Тези експедиции са пример, че българите можем да бъдем заедно, да имаме приемственост. Нещата започнаха през 2021 г., когато министър на образованието и науката беше Красимир Вълчев, а много символно и в момента е той. Тогава имаше голяма подкрепа от тогавашния вицепремиер, който и сега е вицепремиер, Томислав Дончев. Тогава кабинетът беше на Бойко Борисов, сега – на Росен Желязков, но трябва честно да кажем, че всички правителства подкрепяха това България да присъства на Антарктида, припомни Кирил Вълчев.

Началникът на Висшето военноморското училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов изказа специални благодарности към министъра на образованието Красимир Вълчев за ролята му за придобиването на НИК 421 "Св. св. Кирил и Методий".

Той каза още, че много се радва, че за втори път екипажът на НИК 421 ще бъде ръководен от от капитан II ранг Радко Муевски. Според него командирът е доказал себе си като изключително добър лидер и професионалист през изминалите вече три експедиции.

Реализацията на проекта за научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" и експедициите до Антарктида са точно олицетворение на девиза на старата историческата сграда на Народното събрание - "Съединението прави силата". Това каза в Националния пресклуб на БТА на борда на плавателния съд преди отплаването му за Ледения континент командирът му кап. II ранг Радко Муевски. Той изказа благодарност за отразяването на плаването и на експедициите.

"Радвам се, че БТА е тази институция, която буквално пази историята и вече стриктно я архивира чрез изпращане на кореспонденти на кораба и на Ледения континент", посочи кап. Муевски. Той отбеляза, че за тях е много важно на терен да има професионалист, който правилно и точно да структурира, да обяснява и да поднася информацията на широката общественост, което подпомага дори тяхната дейност.

Той благодари на генералния директор Кирил Вълчев и изрази надежда работата да продължи по същия начин при 34-тата експедиция.

Висшето военноморско училище във Варна планира да организира конференция за Антарктида, която ще се проведе на територията на Ледения континент. Това съобщи в Националния пресклуб на БТА на борда на научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" началникът на висшето училище флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Повод за изказването му беше припомнянето от генералния директор Кирил Вълчев, че следващата година флотската алма матер навършва 145 години.