Шофьор заспа на волана и блъсна челно градски рейс в Бургас

Тони Щилиянова

УМБАЛ Бургас

Млад шофьор задряма на волана и удари градски автобус с пътници в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в 7,40 ч в събота, 8 ноември, на ул. "Индустриална", в посока ул. "Вая".

24-годишният шофьор бил зад волана на "Ауди А 4" с варненска регистрация. Задрямвайки, той изпуснал управлението на автомобила, навлязъл в насрещното и ударил челно автобус "Соларис Урбино 18", с бургаска регистрация, собственост на Община Бургас, управляван от 48-годишен бургазлия.

В резултат на сблъсъка пострадал водачът на лекия автомобил, който е с контузия на коремната стена и гръдния кош, без опасност за живота е и е настанен за лечение в УМБАЛ Бургас.

