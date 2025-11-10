ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Късо съединение направи пожар, при който изгоряха ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21683050 www.24chasa.bg

38-годишен подпали къщата на сестра си в поморийско село

Тони Щилиянова

[email protected]

2684
Пожарна Снимка: Архив

38-годишен мъж от поморийското село Медово е задържан за палеж на имот, собственост на сестра му.

Рано сутринта на 8 ноември той подпалил къща в съседното село Бата, който била на сестра му. Сигнал за пожар на ул. "Олимпийска" 11 е получен в полицията около 06.59 ч.

На място е изпратен един екип на пожарната, който потушил пламъците. При огледа е установено, че става дума за умишлен палеж. Разследващи бързо стигнали до извършителя, който си признал. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление Поморие. Според основната версия става дума за спор за наследство, казаха осведомени.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)