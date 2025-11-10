38-годишен подпали къщата на сестра си в поморийско село

38-годишен мъж от поморийското село Медово е задържан за палеж на имот, собственост на сестра му.

Рано сутринта на 8 ноември той подпалил къща в съседното село Бата, който била на сестра му. Сигнал за пожар на ул. "Олимпийска" 11 е получен в полицията около 06.59 ч.

На място е изпратен един екип на пожарната, който потушил пламъците. При огледа е установено, че става дума за умишлен палеж. Разследващи бързо стигнали до извършителя, който си признал. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Районно управление Поморие. Според основната версия става дума за спор за наследство, казаха осведомени.