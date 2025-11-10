Шофьор без книжка си спретна гонка с полицаи в Павликени, отказа да го тестват

Задържаха неправоспособен водач, опитал да осуети полицейска проверка и отказал проба за алкохол и наркотични вещества. В събота вечерта в Павликени е предприета проверка на лек автомобил, като са подадени светлинен и звуков сигнал. Водачът не само не е изпълнил полицейското разпореждане, а е ускорил движението си. Въпреки това униформените са спрели автомобила, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Установено е, че зад волана е бил 34-годишен неправоспособен водач от същия град. Отказал е проба за употреба на алкохол и наркотични вещества, след като веднъж е наказван по административен ред за отказ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е бързо производство.

Друг шофьор без книжка, който бил и пиян, установиха служители на РУ – Стражица. В събота вечерта в с. Асеново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 33-годишен неправоспособен от Борово. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,47 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.