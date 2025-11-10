ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Късо съединение направи пожар, при който изгоряха ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21683173 www.24chasa.bg

Голяма авария в пловдивски квартал, две улици са наводнени

24 часа Пловдив онлайн

2360
Снимката е илюстративна.

Органите на реда са затворили пътя за движение до отстраняване на проблема

Голяма авария е станала тази нощ в пловдивския квартал "Тракия". По високите етажи на жилищните сгради в района е спряно водоподаването, съобщават жители във фейсбук група.

Аварията е на магистрален водопровод в блок 94, става ясно от сайта на ВиК. Улиците "Генерал Кисяков" и "Генерал Дандевил" са наводнени заради проливния дъжд през нощта.

По думите на живеещите в района водата е 1 метър и образува голямо езеро, което се оттича в подземен паркинг.

Органите на реда са затворили пътя за движение по двете улици до отстраняване на проблема.

Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)