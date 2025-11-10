Голяма авария в пловдивски квартал, две улици са наводнени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Органите на реда са затворили пътя за движение до отстраняване на проблема

Голяма авария е станала тази нощ в пловдивския квартал "Тракия". По високите етажи на жилищните сгради в района е спряно водоподаването, съобщават жители във фейсбук група.

Аварията е на магистрален водопровод в блок 94, става ясно от сайта на ВиК. Улиците "Генерал Кисяков" и "Генерал Дандевил" са наводнени заради проливния дъжд през нощта.

По думите на живеещите в района водата е 1 метър и образува голямо езеро, което се оттича в подземен паркинг.

Органите на реда са затворили пътя за движение по двете улици до отстраняване на проблема.