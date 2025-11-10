ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът в Париж решава днес дали да пусне на свобода...

Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

Димитър Мартинов

[email protected]

Боряна Калейн Снимка: Любомир Асенов/LAP.BG

 Портфейл с много пари е намерила на улицата в София олимпийската вицешампионка Боряна Калейн. Тя не се поколебала за секунда и го занесла в полицията в 6-то РУ. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни шампионка и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и, че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти. 

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка  от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г.

Калейн има и множество европейски титли. Тя обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Боряна Калейн Снимка: Любомир Асенов/LAP.BG

