Атанас Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия, а възможност за обединяване на усилията

Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите, гражданския сектор. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров на кръгла маса, организирана по негова инициатива в Министерския съвет, на тема: "Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?".

Форумът е важен, належащ и в точния момент, заяви вицепремиерът. Той припомни, че единият от законопроектите за насърчаване на доброволчеството беше внесен от него и група народни представители на 13 ноември 2024 година. На 17 април миналата година Народното събрание разгледа предложението на първо четене, заедно с два законопроекта, внесени от две други парламентарни групи - на ГЕРБ-СДС и на "Продължаваме промяната-демократична България".

Трите законопроекта споделяха една обща цел - създаване на ясен, стабилен и справедлив правен аргумент за добротворството в България, каза Зафиров. Той отбеляза, че впоследствие трябваше да бъде сформирана работна група, която да подготви общо законопроект, предвиден за разглеждане на второ четене в парламента.

Атанас Зафиров подчерта като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество се взе решение за организиране на обща среща, което според вицепремиера е ясен знак, че темата за доборволчеството е припозната като приоритетна от страна на гражданския сектор.

Дискусията е важна, защото тя ще помогне да се структурират различните гледни точки и предложения, заложени в законопроекта. Освен това дискусията ще осигури база за по-широк и по-устойчив обществен диалог по темата. Българското обществото очаква този законопроект повече от 15 години, заяви Атанас Зафиров, цитиран от БТА.