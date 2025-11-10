Росен Желязков: Сметната палата формира моралната сила на държавата

Сметната палата е от онези институции, които формират и моралната сила на държавата. С доверието към нея обществото е по-уверено, че публичният ресурс се управлява ефективно и с необходимата степен на уважение към хората. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на международната конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси", която се провежда в столичния "Гранд хотел Милениум София".

По думите на премиера, когато са впрегнати устойчиви институционални действия на държавата да се гради ефективно и ефикасно, тогава и тези дни (отбелязването на 145 години от учредяването на Сметната палата, бел. авт.) не са просто възможност за равносметка, а и са повод да гледаме напред с доза увереност.

"Сметната палата не само пази традициите но и гради и бъдеще", посочи премиерът Желязков, визирайки ролята на асистентите с изкуствен интелект (AI) в одитната дейност, без обаче ИИ да се надценява и без да бъде заместителят на човешкия интелект в одитната дейност.

Министър-председателят поздрави Сметната палата и за стратегическото ѝ партньорство с Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и отбеляза, че има естествена връзка между ИИ и одита, тъй като и двата процеса включват анализ, откриване на данни, прогнозиране и оценка на риска.

ИИ асистентите ще освободят одиторите от еднотипни дейности и ще ги автоматизират, а на свой ред одиторите ще се концентрират върху аналитичната дейност, отчете Росен Желязков, като добави, че одиторите ще бъдат надзорът на технологиите, които ще са в полза на обществото.

Премиерът поздрави Сметната палата по случай 145 години от нейното учредяване и 30 години от възстановяването на дейността ѝ, пише БТА.

Сред участниците във форума са още вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров и българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова.