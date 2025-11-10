Росен Желязков: Кабинетът обсъжда имена за специален управител на "Лукойл"

Приетият закон показва легалната рамка, в която страната ни ще спазва санкциите срещу Русия, категоричен е премиерът

Да не спекулираме с темата за недостиг на горива, има достатъчно, призова той

Премиерът определи бюджета като консервативен и с бавни реформаторски политики

Кабинетът вече обсъжда имена за специален управител на рафинерията. Това съобщи премиерът Росен Желязков преди началото на конференция, организирана от Сметната палата.

„Така както е предвидено в закона, това ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила", заяви министър-председателят.

Според него, назначаването на специален управител е част от механизма, чрез който страната ни ще осигури пълно спазване на международните санкции, наложени заради войната в Украйна.

„България ще гарантира спазването на санкциите с оглед на тяхната основна цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият закон в петък е отговор на този въпрос – каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика", посочи премиерът.

В петък, парламентът, за рекордно кратко време прие закон, който дава право на държавата да назначи особен търговски управител, който да поеме контрола върху операциите на „Лукойл – България" и свързаните с нея дружества, така че дейността на рафинерията в Бургас да продължи, без да бъдат нарушени санкциите срещу Русия.

На въпрос може ли да се стигне до криза с горивата, той помоли да не се спекулира с тази тема. "В страната има достатъчно горива - както запаси в държавния резерв, така и процесирани горива", обясни премиерът.

Като превантивни действия, за да се запази критичната инфраструктура на рафинерията определи Желязков разполагането на антидрон система в Бургас и взетите специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на "Лукойл" .

Относно дискусиите по бюджета за догодина, Желязков посочи, че се води диалог и очаква тази седмица да се проведе заседание на Тристранния съвет."Този бюджет трябва да отговори на страховете на обществото - без висока инфлация и намаляване на доходите, както и с продължаващи инвестиции. Той е по-скоро консервативен и с бавни реформаторски политики, които да бъдат добре обмислени", смята премиерът.