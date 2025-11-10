Риалити звезда от "Фермата" потроши хотелската си стая. Тръгна си, без да я плати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бурен екшън с потрошена хотелска стая в известен столичен хотел, след което си тръгнали без да платят престоя си е имала риалити звезда от "Фермата". Случаят е от миналата седмица и става дума за Паулина Ванегас.

Тя се прочу последния сезон на "Фермата", когато дори прави секс по време на предаването с друг от участниците - Красимир Джунов.

Миналата седмица тя била в популярния хотел в столичния квартал "Лагера" с мъж. Двамата изпотрошили хотелската стая, накрая си тръгнали без да я платят.

По случая работят криминалисти от 6-то РУ съм СДВР.