Късо съединение направи пожар, при който изгоряха ...

Риалити звезда от "Фермата" потроши хотелската си стая. Тръгна си, без да я плати

Димитър Мартинов

Бурен екшън с потрошена хотелска стая в известен столичен хотел, след което си тръгнали без да платят престоя си е имала риалити звезда от "Фермата". Случаят е от миналата седмица и става дума за Паулина Ванегас.

Тя се прочу последния сезон на "Фермата", когато дори прави секс по време на предаването с друг от участниците - Красимир Джунов. 

Миналата седмица тя била в популярния хотел в столичния квартал "Лагера" с мъж. Двамата изпотрошили хотелската стая, накрая си тръгнали без да я платят.

По случая работят криминалисти от 6-то РУ съм СДВР.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

