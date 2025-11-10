27-годишен бе задържан с 2,77 промила алкохол до новозагорско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двадесет и седемгодишен водач на лек автомобил „БМВ" е задържан, след като е хванат да шофира с 2,77 промила алкохол в кръвта, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Сливен.

Проверката е извършена на 9 ноември в село Радецки от екип на РУ-Нова Загора по време на обход в малките населени места. Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

През почивните дни служители на полицията в Сливенска област са установили няколко нарушения, свързани с наркотични вещества, пише БТА.

На 10 ноември в село Самуилово полицейски екип е спрял за проверка „Опел Астра", управляван от 38-годишен мъж от Сливен, който е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотици. Срещу него е започнато бързо производство.

Служители на РУ-Твърдица са иззели електронна цигара тип вейп, съдържаща наркотично вещество, при проверка на автомобил „Нисан Микра" в град Твърдица. Устройството е предадено доброволно от 36-годишна жена от Варна. По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 17 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

От началото на месеца са станали 162 катастрофи, с 18 загинали и 204 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5795 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 389 души, а пострадалите са 7218.