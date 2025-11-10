ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец ще води и националките на България

Късо съединение направи пожар, при който изгоряха животни в Дупница

Свинеферма СНИМКА: Пиксабей

Късо съединение е предизвикало пожар в Дупница, при който са изгорели животни, а собственикът им е пострадал, казаха за БТА от полицията в Кюстендил.

Днес от Областната дирекция на МВР съобщиха, че в края на миналата седмица пет екипа от Районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" в Дупница и Кюстендил са гасили пожар в свинеферма в местността Драгойна могила.

Огънят е унищожил 150 кв. м покривна конструкция, 16 свине, 350 кв. м разгърната площ – сгради, пелетен котел, косачка. Огнеборците са спасили 20 т фураж, 30 свине, две сгради, хале със селскостопанска техника. Пострадал е собственикът. С изгаряния по главата и дясната ръка, той е настанен е в столично здравно заведение за лечение.

По случая е образувано досъдебно производство, а случаят е докладван на прокуратурата. На този етап няма данни за умишлен палеж, казаха още от полицията.

