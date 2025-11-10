Центърът за подводна археология в Созопол вече е с категория 2 - институт на ЮНЕСКО.

Генералната конференция на ЮНЕСКО, която е върховният управителен орган на Организацията, окончателно одобри определянето на Центъра, днес 10 ноември, по време на заседанието си в рамките на 43-тата си сесия, съобщиха от пресцентъра на министерството на културата. Министър Мариан Бачев и заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов участваха в Генералната конференция на ЮНЕСКО в Самарканд, като министър Бачев представи националната ни позиция в специално изказване. В днешния ден по време на заседанието страната ни отново защити кандидатурата с изказване на ниво експерти.

Новият институт ще носи наименованието „Институт за подводно наследство" и ще отговаря за проекти и инициативи в Черноморския регион и Долен Дунав.

Определянето на България като домакин на институт от категория 2 за подводно културно наследство е поредното доказателство за високата оценка за дейността на Центъра за подводна археология и затвърждава водещата му роля в проучването, опазването и социализацията на подводното наследство не само в България, но и в световен мащаб. ЮНЕСКО потвърждава, че инициативите на Центъра съответстват на мисията и целите на Организацията, както и че допринасят за постигането на редица цели на устойчивото развитие. Многобройните проекти на Центъра с партньори от цял свят доказват способността му да развива дългосрочно международно сътрудничество в толкова комплексна и чувствителна тема, каквато е подводното наследство.

Този международен успех се дължи на дългогодишните общи усилия на държавата и на служителите на Центъра за подводна археология, сред които се отличава и визионерската идея за разширяването на дейността на Центъра към съседните държави на един от ръководителите на Центъра – г-жа Христина Ангелова.

Институтът по подводно наследство ще бъде не само национална, но и регионална платформа за научен обмен, обучение и сътрудничество между държавите от Черноморския регион и по долното течение на река Дунав.

Съществуващата синергия между световното наследство и подводното наследство даде смисъл и мотивация на страната ни за създаването на този институт. Той ще играе ключова роля в напредъка на устойчивото управление на културното наследство, грамотността, свързана с изследванията на океаните, както и научното сътрудничество.

Институтът за подводно наследство ще допринесе и за борбата с незаконния трафик на културни ценности, като укрепи националните инвентари и наблюдението на подводните археологически обекти.

За да засили регионалното си въздействие, центърът ще насърчава сътрудничеството с други категория 2 центрове на ЮНЕСКО, академични институции и международни изследователски мрежи.

Приетото преди малко решение е израз на доверието, което ЮНЕСКО гласува на България, както и признание за дългогодишния ѝ принос в областта на подводната археология и опазването на подводното културно наследство.