Задържаха близо 50 000 къса цигари в кола, шофьорът твърди, че ги намерил случайно

Задържаха близо 50 000 къса цигари в кола, шофьорът твърди, че ги намерил случайно СНИМКА: pixabay

Митничари откриха и задържаха 49 960 къса цигари без бандерол. Това е станало на 5 ноември при проверка на автомобил на територията на Община Севлиево.

В багажното отделение на колата митничарите, подпомагани от полицейски служители от ОД на МВР Габрово, откриват 2498 кутии цигари без поставен бандерол. Обяснението, което шофьорът и спътникът му са дали е, че са намерили тютюневите изделия на пътя и са ги прибрали.

По случая е образувано досъдебно производство в условията на неотложност, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници", съобщава Нова тв.

