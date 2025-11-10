Кастрираха двата мъжки мечока в зоопарка в Благоевград

Мечките в зоопарка в Благоевград вече няма да се размножават. Фондация "Четири лапи" подкрепи Зоопарк Благоевград чрез ветеринарна помощ за мечките. Направен е преглед и са приложени контрацептивни мерки при мъжките мечки Янчо и Борко, за да се подпомогне отговорното управление на колекцията чрез планиране и ефективен контрол на размножаването на животните, в съответствие с наличните ресурси и капацитет за тяхното отглеждане. В момента в Зоопарка живеят три мечки – двете мъжки Янчо и Борко и женската Калина.

Ветеринарномедицинската процедура беше извършена с участието на екип на зоопарка, д-р Светослав Димитров, опитния специалист на "Четири лапи" д-р Марк Гьолкел и в присъствието на представител на ОДБХ-Благоевград. Тя премина без усложнения, мечоците са в добро здравословно състояние и се чувстват отлично. 💚

Мерките за контрол на размножаването изразяват желанието на Зоопарк Благоевград да осигури възможно най-добрата грижа за животните. По този начин се реализира дългосрочната визия на общината в Плана за развитие на Зоопарк Благоевград 2025 – 2034 г., съфинансиран от ЕС по ОП „Околна среда" 2021-2027 г.

Така се изпълнява и предписанието на Министерството на околната среда и водите, като се предотвратява риска от размножаване на близкородствени животни. Гарантира се, че няма да се родят още мечки, за които няма да е възможно да се осигурят подходяща среда и грижа.



